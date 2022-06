Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bücherwurm hat zugeschlagen

Jena (ots)

In den Mittagsstunden wurde ein Diebstahl in einer Buchhandlung in der Innenstadt von Jena bekannt. Der Mann begab sich als Kunde in das Geschäft und entnahm aus dem Warenregal mehrere Bücher im Gesamtwert von 260 Euro. Anschließend verstaute er das Diebesgut in seinem mitgeführten Rucksack. Eine Zeugin beobachtete das Treiben und kontaktierte entsprechende das Personal. Diese sprachen den Langfinger an, welcher den Diebstahl in der Folge einräumte und die Ware wieder aushändigte. Allerdings schützte ihm das nicht vor einer entsprechenden Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell