Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Bad Sulza (ots)

Am 20.06.2022, gegen 07:30 Uhr meldete sich ein 34jähriger bei der Polizei in Apolda, nachdem er festgestellt hatte, dass ein Unbekannter offenbar am zurückliegenden Wochenende gegen sein in der Camburger Straße in Bad Sulza abgestelltes Firmenfahrzeug gefahren ist. Hierbei entstanden im Bereich der Fahrertür/Vorderachse Schäden in Höhe von mindestens 2.500 Euro, so dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Der Unfallverursacher verließ ohne Angaben zu seiner Person den Unfallort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Apolda unter der Telefonnummer 03644/541-0 zu melden.

