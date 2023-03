Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Schule

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Sonntagabend in eine Schule in der Tübinger Straße in Böblingen ein, indem sie mutmaßlich zwei Fenster aufhebelten. Im Gebäudeinneren versuchten die Unbekannten gewaltsam zwei weitere Türen zu öffnen. Hierbei wurde eine der Türen vollständig zerstört. Ein Zeuge hatte gegen 22.00 Uhr einen Schlag gehört und die Polizei verständigt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

