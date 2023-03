POL-LB: Aidlingen: Gartenhausaufbrüche im Gewann Besental/Blähalde

Ludwigsburg (ots) - Am Freitagabend, zwischen 19:00 Uhr und 23:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu zwei Mehrfamilienhäusern im Bereich Weißenfelser Ring. An beiden Objekten konnten jeweils Hebelspuren im Bereich der Terrassentüre als auch des Küchenfensters festgestellt werden. An einer der Wohnungen erfolgte der Einstieg über die Terrassentüre, an der anderen hingegen über das ...

mehr