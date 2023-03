Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Mundelsheim: Auffahrunfall - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen ereignete sich gegen 06:55 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Autobahnanschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Ein 30-jährige Skoda-Lenkerin sowie ein dahinterfahrender 24-jähriger Volvo-Lenker befuhren den linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart. Plötzlich wechselte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, mutmaßlich ein dunkler VW vom Typ Golf, die Fahrspur nach link und übersieht hierbei vermutlich den Skoda der 30-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremste die 30-Jährige sein Fahrzeug stark ab. Der 24-Jährige Volvo-Lenker erkennt vermutlich die Situation zu spät und fährt dem Skoda auf. Hierbei erlitt er leicht Verletzungen, er wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern und anzuhalten, unerlaubt vom Unfallort. Sowohl der Skoda als auch der Volvo waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Mundelsheim rückte mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften an die Unfallstelle aus. Während der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

