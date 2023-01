Polizei Köln

POL-K: 230112-3-LEV Brandermittler führen Plakataktion durch - Belohnung ausgesetzt - Einladung Fototermin

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 4. Januar, Ziffer 6:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5409065

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach der Brandstiftung an der Turnhalle einer Gesamtschule in Leverkusen-Schlebusch am 3. Januar (Dienstag) sucht die Kriminalpolizei Köln am Freitag (13. Januar) in Leverkusen mit Fahndungsplakaten nach weiteren Zeugen. Für Hinweise, die zur Ergreifung des oder der Täter führen, haben Staatsanwaltschaft Köln und die Versicherung eine Belohnung von insgesamt 6.000 Euro ausgesetzt.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu dem Ortstermin am

Freitag, 13. Januar um 11 Uhr

im Stadtteil Schlebusch, Ophovener Straße Ecke Opladener Straße

eingeladen.

Der zuständige Sachbearbeiter, Kriminalhauptkommissar Heiko Schulz, wird vor Ort Fragen zum Ermittlungsstand beantworten. (cw/iv)

