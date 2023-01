Polizei Köln

POL-K: 230112-1-BAB/K/AC Lkw-Fahrer bei Verkehrsunfall auf A4 schwerverletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (12. Januar) auf der Bundesautobahn 4 kurz hinter der Anschlussstelle Eschweiler-West ist ein 49-jähriger Mann in seinem Sattelzug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte befreiten den Fahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der aus den Niederlanden stammende Fahrer gegen 4.45 Uhr mit seinem 40-Tonner in Fahrtrichtung Köln unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Zeugenaussagen zufolge geriet der Sattelzug ins Schleudern und kippte schließlich um. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist derzeit im Einsatz und sperrt für die Dauer der Unfallaufnahme die Richtungsfahrbahn. (cw/iv)

