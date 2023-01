Polizei Köln

POL-K: 230111-1-K Mutmaßlicher Handydieb dank Videobeobachtung gestellt

Köln (ots)

Mit Hilfe der polizeilichen Videobeobachtung hat die Polizei Köln in der Nacht auf Mittwoch (11. Januar) einen mutmaßlichen Handydieb (24) auf dem Hohenzollernring in der Kölner Innenstadt gestellt. Der 24-Jährige soll das Mobiltelefon eines auf einer Parkbank sitzenden Mannes (66) am Neumarkt aus der Hand gestohlen und anschließend mit einer Stadtbahn in Richtung Rudolfplatz davon gefahren sein. Eine Mitarbeiterin der Videoleitstelle hatte den Gesuchten kurz darauf auf dem Hohenzollernring wiedererkannt und Einsatzkräfte zum Standort des Tatverdächtigen gelotst. Das in seinen Taschen aufgefundene Mobiltelefon gaben die Beamten dem 66-Jährigen anschließend wieder. (ph/al)

