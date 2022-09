Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mit Ferrari überschlagen

Lahr (ots)

Mit zwei Verletzten und einem zerstörten Ferrari endete am Sonntagmorgen ein Unfall auf dem Flughafengelände in Lahr. Gegen 10:40 Uhr verunfallte eine 19-Jähriger am Steuer eines Ferraris 488 GTB, als er mit rund 280 Stundenkilometern im nicht-öffentlichen Verkehrsraum von der Landebahn abkam und sich im daneben befindlichen Grün mehrfach überschlug. Der Heranwachsende und seine 30 Jahre alte Mitfahrerin wurden dadurch verletzt und in Kliniken gebracht.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell