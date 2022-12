Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Pkw

Quakenbrück (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr befuhr ein 17-Jähriger mit einem E-Scooter die "Bahnhofstraße" in Richtung "St. Antoniort" entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Gehweg. Ein 63-Jähriger befuhr mit einem Opel "Zafira" den "St. Antoniort" und beabsichtigte nach rechts in die "Lange Straße" abzubiegen. Dabei übersah der 63-Jährige aus Quakenbrück den 17-Jährigen aus Badbergen und es kam zum Zusammenstoß. Der Jugendliche wurde vorsichtshalber zur Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell