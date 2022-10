Polizei Mettmann

POL-ME: Traktor brannte auf dem Feld komplett aus - Langenfeld - 2210007

Mettmann (ots)

Am Freitagabend des 30.09.2022, kurz nach 18.00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Langenfeld zu einem Brand an der Katzbergstraße in Höhe der Hausnummer 20 gerufen. Auf einem dortigen Feld stand ein Traktor der Marke Claas, Typ Arion 650, in Brand.

Die Langenfelder Feuerwehr konnte den Brand sehr schnell löschen, damit aber nicht mehr verhindern, dass der Ackerschlepper vom Feuer total zerstört wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 300.000,- Euro.

Nach dem Stand erster Ermittlungen geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt der Brandentstehung von einem 27-jährigen Landwirt zur Feldarbeit genutzt. Während er das Feld mit Zusatzgerät zum Mulchen beackerte, zeigte ein Display im Cockpit der Maschine plötzlich einen technischen Defekt des Schleppers an. Gleichzeitig stellte der Fahrer eine starke Rauchentwicklung unter dem Traktor fest, aus der sich sehr schnell ein Brand des kompletten Ackerschleppers entwickelte.

