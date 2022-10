Polizei Mettmann

POL-ME: Pedelec-Fahrerin wurde schwer verletzt - Haan - 2210005

Mettmann (ots)

Am Donnerstagnachmittag des 29.09.2022, gegen 13.05 Uhr, befuhr ein 41-jähriger PKW-Fahrer aus Monheim am Rhein, mit seinem schwarzen PKW Mercedes Kombi der E-Klasse, die Straße Neuer Markt in Haan, in Fahrtrichtung Kaiserstraße. Beim Abbiegen in die Kaiserstraße sah er nach eigenen Angaben eine 53-jährige Haanerin nicht, die mit ihrem dunkelgrauen Pedelec der Marke Gazelle in gleicher Richtung fuhr. Beim Rechtsabbiegen hielt er deshalb den erforderlichen Seitenabstand zum Zweirad nicht ein. Es kam zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge.

Die 53-jährige Haanerin verlor bei der seitlichen Kollision die Kontrolle über ihr Zweirad. Sie stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Ein angeforderter Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Mettmanner Krankenhaus, wo die Patientin zur stationären ärztlichen Behandlung verbleiben musste.

An den beiden Unfallfahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

