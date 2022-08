Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Familie nach Kollision mit Tanklaster auf der BAB 4 bei Stadtroda schwer verletzt

Jena, Stadtroda, Altenburg, Schleifreisen (ots)

So sollte ein Urlaub nicht enden! Auf der Heimfahrt vom Flughafen verursachte ein 51jähriger Familienvater aus dem ostthüringer Raum am Dienstagabend gegen 21:35 Uhr einen Verkehrsunfall. Er selbst, seine 49jährige Frau und der 16jährige Sohn wurden dabei im Pkw schwer verletzt. Auf der BAB 4 zwischen den Anschlussstellen Jena und Stadtroda in Fahrtrichtung Dresden kam er mit einem BMW aus noch nicht abschließend geklärter Ursache von der mittleren Spur nach rechts ab und kollidierte dort seitlich mit dem Heckbereich eines fahrenden Tanklastzuges. Der BMW wurde dabei erheblich beschädigt, der Tanklastzug, dessen Fahrer unverletzt blieb, auf einer Leerfahrt leicht. Die Gesamtschadenshöhe betrug etwa 25.000 Euro. Für die Einsatzmaßnahmen der Erstversorgung und Fahrbahnreinigung musste die Richtungsfahrbahn Dresden für 25 Minuten voll gesperrt werden, danach konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Die schwer, aber scheinbar nicht lebensgefährlich verletzten Familienmitglieder wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in die Kliniken Jena und Eisenberg verbracht.

