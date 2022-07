Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall mit mehreren Verletzten auf der BAB 71 Richtung Sangerhausen

Meiningen (ots)

Am heutigen frühen Samstagmorgen, gegen 05:15 Uhr, kam es auf der BAB 71 zwischen den Anschlussstellen Meiningen/Nord und dem Dreieck Suhl in Fahrtrichtung Sangerhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger russischer Fahrzeugführer eines Pkw Opel befuhr dabei den rechten von zwei zur Verfügung stehenden Fahrstreifen und fuhr aus bisher ungeklärter Ursache auf einen davor fahrenden Pkw Opel eines 38-jährigen Afghanen auf. Bei dem Unfall wurden der 22-russische Fahrzeugführer leicht verletzt. Im Fahrzeug des geschädigten Fahrzeuges wurde alle vier Insassen verletzt (3 x schwer und 1 x leicht verletzt). Alle Verletzten wurde in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn Sangerhausen für ein Stunde voll- und 2,5h Stunden teilgesperrt werden und kam zu Stauerscheinungen im morgendlichen Reiseverkehr. Die zuständige Autobahnmeisterei sicherte die Unfallstelle nach hinten ab. Beide Fahrzeuge mussten vor Ort abgeschleppt werden. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 20.000,- Euro.

