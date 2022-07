Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw Audi fährt unter vorausfahrenden Lkw und Fahrzeugführer verletzt sich schwer

Weimar (ots)

Am heutigen Samstagmorgen, gegen 05:00 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Deutscher mit seinem Pkw Audi A 4 die Autobahn 4 in Richtung Dresden kurz nach der Anschlussstelle Weimar auf dem mittleren von drei Fahrstreifen. Laut Zeugenaussagen wechselte der Fahrer des Audis in der weiteren Folge auf den rechten Fahrstreifen und unterschätzte die Geschwindigkeit eines dort vorausfahrenden Lkws und kollidierte mit dem rechten Heck des Lkws. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Richtungsfahrbahn Dresden voll- und teilgesperrt und es kam zu Stauerscheinungen im morgendlichen Reiseverkehr. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 20.000,- Euro.

