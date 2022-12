POL-OS: Melle/Bruchmühlen: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Georgsmarienhütte (ots) - Am Dienstag in der Zeit von 07:30 Uhr bis 19:30 brachen Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser am "Kalksteinweg" ein. Im ersten Haus drangen die Diebe gewaltsam ein und durchsuchten das Haus nach Bargeld und Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Unbekannten. In das zweite Haus wurde in der Zeit von 15:15 Uhr bis 19:30 Uhr ...

