POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Gaststätte - Trinkgeld gestohlen (28.02./01.03.22)

Singen (ots)

Ein Unbekannter ist im Zeitraum zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, in eine Gaststätte auf der Straße "Hohgarten 5" eingebrochen. Der Täter hebelte ein Fenster auf, und verschaffte sich so Zutritt zur Gaststätte. Im Schankraum stahl er Bargeld in Höhe von rund 2.000 Euro aus mehreren Trinkgelddosen. Personen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich der Gaststätte wahrgenommen haben, oder sonst sachdienliche Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

