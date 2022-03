Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mehrere Brandstiftungen

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen (01.03.2022)

Bräunlingen (ots)

Gleich mehrfach ist es am Dienstagnachmittag in Bräunlingen an verschiedenen Orten zu Brandlegungen gekommen. Kurz vor 15 Uhr zündeten Unbekannte Textilien und eine Holztruhe in der Stadtkirche an. Der Verdacht richtet sich dabei gegen drei Kinder im Alter von etwa 7-8 Jahren, die zunächst versuchten, die Brände mit Wasser wieder zu löschen. Als dies nicht gelang alarmierten sie Passanten, die mit Feuerlöschern die Brände erfolgreich bekämpften. Durch den Brand entstand Sachschaden an den Objekten in Höhe von rund 1.500 Euro. Wie hoch der durch Ruß und Rauchgas am Gebäude und Sakralen entstandene Schaden ist, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Gegen 18.30 Uhr brannte auf der nicht weit vom ersten Brandort entfernten Kirchstraße eine Papiermülltonne. Nur etwa 30 Minuten später zündeten die Unbekannten, wenige Straßen weiter vor dem Gebäude Blaumeerstraße 23, zur Abholung bereit gestellten Sperrmüll an. Hier entwickelte sich ein Feuer, das auf einen hölzernen Dachüberstand eines Schuppens übergriff und ihn in Brand setzte. Die Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle. Dennoch entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Insbesondere im Hinblick auf Kinder, die sich zu den Brandausbruchszeiten in der Nähe der Brände aufgehalten haben, sucht die Polizei Zeugen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter Telefon 07731 888-0 oder 0741 477-0, erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell