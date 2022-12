Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Bike gestohlen

Wenden (ots)

Aus dem Keller eines Wohnhauses in der Hochstraße in Hünsborn hat ein unbekannter Täter am Freitag (02. Dezember) gegen 11:30 Uhr ein Pedelec gestohlen. Der Geschädigte hatte am Vorabend sein graues E-Bike der Marke "Cube" mit orangen Griffen (Wert im vierstelligen Eurobereich) im Keller abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Am nächsten Tag war es gestohlen. Bewohner des Hauses haben gegen Mittag laute Geräusche aus dem Keller wahrgenommen. Dabei wurde ein unbekannter Mann beobachtet, der ein Rad die Treppen hochtrug.

Dieser wurde folgendermaßen beschrieben:

- Aussehen: jung, normale Statur

- Große: 1,80 - 1,85 Meter groß

- Bekleidung: Gelber Kapuzenpullover

Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell