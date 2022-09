Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeuge macht verdächtige Beobachtungen und führt Polizei zu einem Diebstahl aus Lieferwagen

Neuss (ots)

Am Dienstag (20.09.) fiel einem aufmerksamen Zeugen gegen 15:15 Uhr eine verdächtige Person auf, welche offensichtlich im Bereich des Hammfelddamm eine Tasche in den Grünstreifen warf. Durch die hinzugerufene Polizei konnte vor Ort festgestellt werden, dass diese Tasche aus einem zuvor begangenen Diebstahl aus einem Lieferwagen stammt. Entsprechend hatte sich der Geschädigte bei der Polizei in Neuss gemeldet und diesen Diebstahl angezeigt. Er hatte sein Fahrzeug gegen 14:00 Uhr für ca. eine halbe Stunde unbeaufsichtigt an der Stresemannallee unterhalb des Europadamms abgestellt. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte bemerkt er den Diebstahl und suchte eine Polizeidienststelle auf.

Trotz aufwendiger Fahndungsmaßnahmen im Bereich des Hammfelddamm konnte die verdächtige Person nicht angetroffen werden.

Die Person wird beschrieben als männlich mit nordafrikanischem Erscheinungsbild und ca.20 Jahre alt. Er habe schwarze Haare und war bekleidet mit einer Teddystoff-Kapuzenjacke, einer hellblauen Jeans und schwarzen Nike-Schuhen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat nun die Ermittlungen übernommen. Zudem bittet das ermittelnde Kommissariat Zeugen, die Hinweise zu der Person oder der Tat machen können, sich unter 02131-3000 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei empfiehlt, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen, auch nicht für kurze Zeit. Oftmals reichen Dieben schon wenige Minuten aus, um gut sichtbare Gegenstände aus den Fahrzeugen zu stehlen. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell