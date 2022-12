Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgänger angefahren

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Fußgänger hat sich am Sonntag (04. Dezember) gegen 15:15 Uhr auf der Straße "Am Bratzkopf" ereignet. Dabei beabsichtigte ein 64-Jähriger, mit seinem Transporter von einer Grundstückseinfahrt auf die Straße einzufahren. Zeitgleich passierte ein Fußgänger vor dem Wagen den Gehweg. Als der Transporterfahrer anfuhr, fuhr er den 65-jährigen Fußgänger an. Dieser wurde leicht verletzt und begab sich im Anschluss an die Unfallaufnahme eigenständig in ärztliche Behandlung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell