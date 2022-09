Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Gappenach, L 113 (ots)

Am 21.09.2022, befuhr ein 65-jähriger Fahrzeugführer aus Mülheim-Kärlich mit seinem Pkw, Audi, gegen 18:00 h, die K 34, Küttig in Fahrtrichtung Mertloch. An der Kreuzung zur L 113 beachtete der Fahrer nicht die (durch Verkehrszeichen vorgeschriebene) Vorfahrt und fuhr nahezu ungebremst in einen Pkw, Ford, der von Polch in Fahrtrichtung Münstermaifeld fuhr. Der 47-jährige Fahrer des Ford wurde beim Aufprall im Fußraum des Fahrzeugs eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Maifeld aus seinem Kfz befreit werden. Der Verletzte kam im Anschluss mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Elisabethkrankenhaus Neuwied. Der Fahrer des Audi verletzte sich beim bei dem Unfallhergang ebenfalls leicht und begab sich in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 40 000.- EUR geschätzt. Die Feuerwehr Münstermaifeld war mit 30 Kräften im Einsatz, das DRK war mit einem Notarzt, einem First Responder, mehreren Sanitätern, einem RTH, RTW und KTW an der Einsatzstelle.

