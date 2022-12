POL-OS: Belm: Einbruch in Bauwagen - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - Am Dienstagnachmittag in der Zeit von 17 bis 20:30 Uhr drang ein Unbekannter gewaltsam in ein Zweifamilienhaus am "Strubbergskamp" ein. Der Täter durchsuchte die untere Wohnung und den Keller nach Wertgegenständen und Schmuck. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Bürger, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, melden ...

mehr