Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Vorfall auf der Skateanlage in der Rudolf-Harbig-Straße

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Vorfall auf der Skateanlage in der Rudolf-Harbig-Straße in Sindelfingen sucht die Polizei Zeugen und insbesondere eine Frau, die sich mit Kleinkindern dort aufgehalten haben soll. Ein Zwölfjähriger befuhr mit seinem BMX eine Rampe. Diese steigt zunächst an, verläuft dann ein Stück gerade und fällt anschließend wieder ab. Als der Junge den absteigenden Teil befuhr, der zuvor nicht einsehbar ist, musste er feststellen, dass sich am Ende der Rampe zwei Kleinkinder befanden. Der Zwölfjährige bremste hierauf stark ab und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen. Vermutlich traf das Hinterrad seines BMX eines der beiden, etwa drei Jahre alten Kinder. Als die hinzugerufene Polizei jedoch eintraf, befanden sich diese nicht mehr vor Ort. Sie dürften von einer Frau, möglicherweise die Mutter, begleitet worden sein. Diese Frau soll zwischen 30 bis 40 Jahren alt und etwa 165 cm groß sein. Sie hat gelockte braune, schulterlange Haare, trug eine braun-grüne Jacke, eine dunkelblaue Jeans, eine Wintermütze mit Bommel und eine Brille. Die Polizei nimmt Hinweise unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell