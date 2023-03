POL-LB: Sindelfingen: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Goldmühlestraße gesucht

Ludwigsburg (ots) - Vermutlich da er sich alkoholisiert hinter das Steuer seines PKW gesetzt hat, war ein 30 Jahre alter Ford-Lenker am Donnerstag gegen 17.20 Uhr in der Stuttgarter Straße in Vaihingen an der Enz in einen Unfall verwickelt. Aufgrund eines Rückstaus mussten eine 39 Jahre alte Mazda-Lenkerin und hinter ihr eine 20-jährige BMW-Fahrerin bis zum ...

mehr