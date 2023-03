Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Auffahrunfall mit 12.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich da er sich alkoholisiert hinter das Steuer seines PKW gesetzt hat, war ein 30 Jahre alter Ford-Lenker am Donnerstag gegen 17.20 Uhr in der Stuttgarter Straße in Vaihingen an der Enz in einen Unfall verwickelt. Aufgrund eines Rückstaus mussten eine 39 Jahre alte Mazda-Lenkerin und hinter ihr eine 20-jährige BMW-Fahrerin bis zum Stillstand abbremsen. Der 30-Jährige bemerkte dies wohl zu spät, fuhr auf den BMW auf und schob ihn gegen den Mazda. Während der Unfallaufnahme stellten die beiden Beamten des Polizeireviers Vaihingen an der Enz fest, dass der 30-Jährige nicht angeschnallt war. Darüber hinaus nahmen die Polizisten Atemalkoholgeruch wahr und der Fahrer war weder standsicher noch konnte er sich klar artikulieren. Da er keinen Atemalkoholtest durchführen wollte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell