Polizei Duisburg

POL-DU: Wedau/Wanheimerort - vermisster 74-jähriger Mann lebend aufgefunden

Duisburg (ots)

Der vermisste 74-jährige Peter C. wurde lebend aufgefunden (die Polizei Duisburg hatte am 07.11.2022 mit einer Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe gebeten).

Ein vom zuständigen Kommissariat der Polizei Duisburg angeforderter Hubschrauber der Fliegerstaffel suchte mittels Wärmebildkamera das Gebiet um die Sechs-Seen-Platte ab. Dabei konnte eine Wärmequelle mitten in einem stark verwucherten Bereich am Wolfsee entdeckt werden. Die im Einsatz befindlichen Polizeibeamten wurden zu der Stelle gelotst, wo der Gesuchte aufgefunden werden konnte. Er war stark unterkühlt, aber ansprechbar und wurde zunächst vor Ort in einem Rettungswagen der Feuerwehr Duisburg behandelt. Anschließend wurde er zurück ins Sana-Klinikum gebracht.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell