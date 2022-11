Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Falsche Fernsehtechniker bestehlen Seniorin

Duisburg (ots)

Zwei Fremde stellten sich bei einer Seniorin (88) an der Düsseldorfer Straße (Nähe Tankstelle) am Montagvormittag (7. November, gegen 10 Uhr) als Techniker vor. Sie sagten ihr, sie müssten den Fernseher der Frau prüfen und drängten sie dazu, sie hineinzulassen. Einer der Männer lenkte die Frau im Wohnzimmer ab, während der andere Täter offensichtlich ihre Wohnung nach Wertsachen durchsuchte. Als die Männer etwa 10 Minuten später gegangen waren, stellte die Seniorin fest, dass ihr Bargeld fehlte. Die Täter sind etwa 20 bis 30 Jahre alt. Einer von ihnen hatte helle, sportliche Bekleidung an und eine Mütze auf. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 2800 entgegen.

