Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Folgemeldung: Kind angefahren und verletzt - Polizei ermittelt 10-jährige Schülerin

Duisburg (ots)

Ermittler des Verkehrskommissariats haben das Mädchen identifiziert, dass am frühen Montagnachmittag auf der Gartsträucherstraße von einem Pkw erfasst worden war (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5364336): Es handelt sich um ein 10-jähriges aus der Ukraine stammendes Kind, das auf dem Weg von der Theodor-König-Gesamtschule nach Hause war. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte das Mädchen bei Rot eine Fußgängerampel passiert, kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verließ - vermutlich aufgrund von sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten - humpelnd die Unfallstelle. Eine Nachfrage der Polizei an der in der Nähe befindlichen Schule ergab, dass das Kind aufgrund des Unfalls krank gemeldet worden war, allerdings zum Glück nicht ins Krankenhaus musste. Die Ermittlungen dauern an.

