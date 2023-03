Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81, Gemarkung Korntal-Münchingen: Umgekipptes Fahrzeug führt zu Vollsperrung

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 15:15 Uhr befuhr ein 44-jähriger mit seinem VW Transporter die BAB 81 in Fahrtrichtung Heilbronn, als er kurz vor der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der VW kam von der Fahrbahn ab und fuhr in den Grünstreifen. Hierbei beschädigte er ein Verkehrszeichen und stieß anschließend gegen die Leitplanke, woraufhin das Fahrzeug kippte und schließlich auf der Seite liegen blieb. Durch den Aufprall wurden der 44-jährige Fahrer sowie seine 12-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide wurden zur Versorgung und weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Die Unfallursache ist bislang noch Gegenstand der Ermittlungen, eine medizinische Ursache erscheint jedoch wahrscheinlich. Für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs musste die Richtungsfahrbahn Heilbronn mehrfach kurz gesperrt werden, da unter anderem ein Rettungshubschrauber auf der Fahrbahn landete. Es entstand in der Spitze ein Rückstau von vier Kilometern. Am Volkswagen entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 20.000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen beträgt etwa 3000 Euro. Im Einsatz waren neben dem Rettungshubschrauber auch zwei Rettungswägen, ein Großaufgebot der Feuerwehr Ditzingen, die Autobahnmeisterei Ludwigsburg und mehrere Streifenwägen der Verkehrspolizei.

