Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend, zwischen 19:00 Uhr und 23:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu zwei Mehrfamilienhäusern im Bereich Weißenfelser Ring. An beiden Objekten konnten jeweils Hebelspuren im Bereich der Terrassentüre als auch des Küchenfensters festgestellt werden. An einer der Wohnungen erfolgte der Einstieg über die Terrassentüre, an der anderen hingegen über das Küchenfenster. Anschließend wurden die Räume gänzlich durchwühlt. Zum Diebesgut ist bisher lediglich bekannt, dass Schmuck im Wert von insgesamt 300 Euro entwendet wurde. Durch das Hebeln an den Fenstern entstand ein Schaden von circa 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter 07154 13130 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell