Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Hochprozentiges an Zoll und Steuer vorbei

Zöllner decken Schmuggel von Whisky auf

Singen (ots)

Landkreis Waldshut: Zöllner des Hauptzollamts Singen entdeckten vergangene Woche bei einer Kontrolle am Zollamt Rötteln im Fahrzeug einer Reisenden 16 Flaschen Whisky im Wert von insgesamt über 10.000 Euro.

Nein, es gäbe keine Waren anzumelden, so lautete die Antwort auf die Frage der Kontrollbeamten beim Zollamt Rötteln. Unglücklich für die Fahrerin des VW Golf war allerdings, dass die Zöllner durch die Scheibe direkt in den Kofferraum sehen konnten. Den Kontrolleuren fielen mehrere Glasflaschen auf, deren Inhalt sich bei einer näheren Beschau als edler Whisky herausstellte. Eine zollrechtliche Anmeldung der Waren war nicht erfolgt. Auf Nachfragen der Zöllner gab die 32-jährige an, die Spirituosen für eine Bekannte aus der Schweiz nach Deutschland bringen zu wollen, um sie hier zum Versand aufzugeben. Bei einer ersten Recherche stellten die Ermittler fest, dass sich der Wert der Whiskyflaschen auf über 10.000 Euro belief. Wegen des Nichtanmeldens der mitgeführten Waren wurde gegen die Frau ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Da eine Sicherheitsleistung in Höhe von rund 2.000 EUR für die zu erwartenden Abgaben nicht gezahlt werden konnte, wurden die Spirituosen sichergestellt. Die weitere Bearbeitung des Steuerstrafverfahrens erfolgt durch die Straf- und Bußgeldstelle.

