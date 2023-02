POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Delmenhorst (ots) - Nach einer Rauchentwicklung in einem Pflegeheim in Delmenhorst wurde eine Person in ein Krankenhaus gebracht. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Die Feuerwehr wurde am Dienstag, 21. Februar 2023, gegen 09:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand zu einer Pflegeeinrichtung in den Pestalozziweg in Delmenhorst entsandt. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu ...

