Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl aus Pkw in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter haben in Delmenhorst einen Pkw beschädigt und Gegenstände entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Dienstag, 21. Februar 2023, in der Zeit von 02:50 Uhr bis 03:00 Uhr haben unbekannte Täter die Heckscheibe eines Kleintransporters in der Straße "Lange Wand" eingeschlagen und darin befindliche Gegenstände entwendet.

Am Kleintransporter entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04221/ 1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

