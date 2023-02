POL-DU: Obermarxloh: Mercedes kracht in Peugeot - Frau bei Unfall verletzt

Duisburg (ots) - Ein 16-Jähriger ist am Sonntagnachmittag (5. Februar) an der Otto-Keller-Straße, nahe des Ostausgangs des Duisburger Hauptbahnhofes, ausgeraubt worden. Er erstattete am Montag Anzeige bei der Polizei. Der Fall im Detail: Gegen 17 Uhr stellten sich dem Jugendlichen, der gemeinsam mit einem Freund auf dem Weg zum Bahnhof war, vier Unbekannte in den Weg. Einer von ihnen soll dann ein Klappmesser gezückt ...

mehr