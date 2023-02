Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: 16-Jähriger ausgeraubt - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein 16-Jähriger ist am Sonntagnachmittag (5. Februar) an der Otto-Keller-Straße, nahe des Ostausgangs des Duisburger Hauptbahnhofes, ausgeraubt worden. Er erstattete am Montag Anzeige bei der Polizei. Der Fall im Detail:

Gegen 17 Uhr stellten sich dem Jugendlichen, der gemeinsam mit einem Freund auf dem Weg zum Bahnhof war, vier Unbekannte in den Weg. Einer von ihnen soll dann ein Klappmesser gezückt und die "Louis-Vuitton"-Umhängetasche sowie die Jacke des 16-Jährigen gefordert haben. Er übergab die Beute. Die vier jungen Männer verschwanden daraufhin.

Sie werden auf 18 bis 20 Jahre geschätzt und haben alle eine schlanke Statur. Der Mann mit dem Messer trug eine schwarze Bomberjacke, eine blaue Jeans und eine orangene Kappe der Marke "Flexfit". Einer seiner Komplizen hat schwarze Haare, einen kurzen Vollbart und war in Schwarz bekleidet (Pullover und Jogginghose).

Wer hat den Raub beobachtet oder kann Angaben zu den Verdächtigen machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

