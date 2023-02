Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Bus-Insassen bei Vollbremsung verletzt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Durch das riskante Fahrmanöver eines Autofahrers haben sich am Samstagnachmittag (4. Februar, gegen 15 Uhr) zwei Fahrgäste eines Busses bei einer Vollbremsung auf der Atroper Straße leicht verletzt. Der Fahrer (55) des Linienbusses fuhr gerade an einer Haltestelle in Richtung Brücke der Solidarität los, als ihn der Unbekannte mit seinem Skoda Octavia überholte und kurz vor ihm wieder einscherte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Busfahrer stark, zwei Fahrgäste (33 und 34) stürzten. Laut Zeugenaussagen soll es sich um ein rotbraunes Fahrzeug "älteren" Modells mit Kennzeichen aus Polen und den Ziffern 990 gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen. Auf Grund einer Baustelle stehen an der Unfallstelle - etwa in Höhe der Schwarzenberger Straße - derzeit Warnbarken.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell