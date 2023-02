Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Koks in Socken versteckt - Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Duisburg (ots)

Einsatzkräfte haben am Mittwochabend (1. Februar, gegen 20:30 Uhr) einen mutmaßlichen Dealer (21) festgenommen. Der entsprechende Hinweis kam von einem Polizisten, der in seiner Freizeit im Bereich Horststraße/Sonderburgstraße unterwegs war. Er beobachtete, wie der 21-Jährige augenscheinlich mit Drogen handelte und alarmierte seine Kollegen. Streifenpolizisten kontrollierten den Mann und fanden bei ihm zwei Handys und Bargeld in szenetypischer Stückelung. Bei einem vermeintlichen "Kunden" (34) entdeckten die Beamten außerdem in einer seiner Socken zwei Bubbles Kokain. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen. Ebenso der 21-Jährige, der ins Gewahrsam gebracht wurde. Ein Richter ordnete derweilen die Durchsuchung seiner Wohnung an. Dort stellten die Polizisten zusätzlich Drogen in nicht geringer Menge sicher. Der mutmaßliche Dealer wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt.

