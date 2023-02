Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen/Duissern: Zwei Seniorinnen überlistet - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Zwei Seniorinnen sind am Mittwoch (01. Februar) Opfer von Trickbetrügern geworden.

Gegen 14 Uhr gaben sich zwei Männer als Telekommitarbeiter aus und verschafften sich so Zutritt zu der Wohnung einer 81-Jährigen an der Kaiserswerther Straße. Bei vermeintlichen Arbeiten in der Wohnung erbeuteten sie die EC-Karte der Bewohnerin. Wenig später stellte die Seniorin fest, dass die Unbekannten bereits Geld von ihrem Konto abgehoben hatten.

Beide Täter waren dunkel gekleidet und hatten schwarze Haare. Mit etwa 1,65 Meter waren sie auffallend klein.

Etwa drei Stunden später (gegen 17 Uhr) klingelte bei einer anderen Seniorin in Duissern das Telefon. Ein vermeintlicher Polizist aus Essen forderte sie dazu auf, eine hohe Kaution zu hinterlegen. Angeblich habe ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Da die Duisburgerin kein Bargeld zu Hause hatte, bot sie dem anonymen Täter Schmuck an. Dieser wurde etwa eineinhalb Stunden später durch eine Frau an ihrer Wohnanschrift nahe des Botanischen Gartens abgeholt. Die Unbekannte soll sich als Mitarbeiterin des Gerichts ausgegeben haben. Sie nahm den Schmuck der Seniorin entgegen und fuhr mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt davon.

Die Täterin soll ca. 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Sie hatte kurze blonde Haare und trug eine rosafarbene OP-Maske.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Auf der Internetseite der Polizei Duisburg finden Sie Informationen und Hinweise zur Prävention: https://duisburg.polizei.nrw/artikel/betrug-an-der-wohnungstuer

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell