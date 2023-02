Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Einbruch in Lagerhalle - 16 Tonnen Metallgranulat gestohlen

Duisburg (ots)

Unbekannte haben am Freitagabend (27. Januar, gegen 21:30 Uhr) in Big Packs verpacktes Metallgranulat aus einer Lagerhalle an der Sympherstraße gestohlen. Die Täter entwendeten 16 Tonnen von dem Granulat, dass zur Metallveredelung genutzt wird und reisten nach derzeitiger Einschätzung der Ermittler mit einem Lkw an. Das Kriminalkommissariat 14 sucht Zeugen, denen am Freitagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Firmengelände in der Nähe der Emmericher Straße aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell