POL-DU: Ruhrort: Paketbote bedroht und ausgeraubt - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots) - Bei einer Notbremsung einer Straßenbahn der Linie 903 am Dienstagnachmittag (31. Januar, 16:20 Uhr) an der Haltestelle König-Heinrich-Platz haben sich zwei Fahrgäste verletzt. Beide Frauen (63, 65) kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Der 40 Jahre alte Bahnfahrer hatte kurz nach dem Anfahren so stark bremsen müssen, weil jemand Unbekanntes eine Tür aufgerissen habe. Die Polizei sucht Zeugen, die am ...

