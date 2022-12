Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte Einbrecher sind zwischen Samstag und Montag (03.12. bis 05.12.2022) in zwei Wohnungen an der Straße Im Salzweg und im Nesselweg eingebrochen, bei einer Wohnung an der Rütlistraße blieb es beim Versuch. An der Straße Im Salzweg hebelten Unbekannte am Montag zwischen 18.15 Uhr und 19.15 Uhr die Balkontüre auf und durchsuchten anschließend die Zimmer. Sie stahlen 70 Euro Bargeld und eine Sonnenbrille. Am Nesselweg hebelten die Täter zwischen 15.00 Uhr am Samstag und 20.30 Uhr am Montag eine Terrassentür auf und durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob sie etwas stahlen ist Gegenstand der Ermittlungen. Eine Bewohnerin aus der Rütlistraße bemerkte am Montag gegen 17.45 Uhr drei unbekannte Personen, die sich offenbar an ihrer Terrassentür zu schaffen machten. Als sie das Licht einschaltete, flüchteten die drei Männer in unbekannte Richtung. Sie waren zirka 175 Zentimeter groß und schlank, waren dunkel gekleidet und trugen schwarze Mützen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

