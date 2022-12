POL-S: Unstimmigkeit nach Fahrstreifenwechsel - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch/-Ost (ots) - Unbekannte sind am Freitag (02.12.2022) in eine Arztpraxis am Heckenrosenweg und am Montag (05.12.2022) in eine Gaststätte an der Herrenberger Straße eingebrochen. Im Heckenrosenweg gelangten die Diebe am Freitag, zwischen 13.00 Uhr und 19.30 Uhr mutmaßlich über eine Terrassentür in das Haus. Sie durchsuchten die Arztpraxis sowie weitere private Räumlichkeiten und erbeuteten über ...

