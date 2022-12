Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch/-Ost (ots)

Unbekannte sind am Freitag (02.12.2022) in eine Arztpraxis am Heckenrosenweg und am Montag (05.12.2022) in eine Gaststätte an der Herrenberger Straße eingebrochen. Im Heckenrosenweg gelangten die Diebe am Freitag, zwischen 13.00 Uhr und 19.30 Uhr mutmaßlich über eine Terrassentür in das Haus. Sie durchsuchten die Arztpraxis sowie weitere private Räumlichkeiten und erbeuteten über 200 Euro Bargeld. In der Herrenberger Straße versuchte ein Unbekannter am Montag, gegen 04.30 Uhr, zunächst zwei Fenster einer Gaststätte aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, brach er die Hintertür auf, öffnete gewaltsam die dortigen Geldspielautomaten und flüchtete anschließend mit mehreren Tausend Euro Bargeld. Bei dem Täter handelt es sich um einen Mann mit schmaler Statur. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und hatte eine Taschenlampe bei sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

