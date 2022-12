Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In U-Bahn gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Infolge einer Notbremsung einer Stadtbahn im Bereich der Ostendstraße ist eine 56-jährige Frau am Freitagabend (02.12.2022) in der Bahn gestürzt. Die Stadtbahn der Linie U4 fuhr gegen 20.25 Uhr von der Haltestelle Ostendplatz in Richtung Untertürkheim los. Kurz nach dem dortigen Kreisverkehr soll eine unbekannte Fußgängerin die Gleise überquert haben und der Stadtbahnfahrer führte infolgedessen eine Notbremsung durch. Dabei stürzte eine 56 Jahre alte Frau in der Bahn und verletzte sich leicht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen sowie der unbekannten Fußgängerin. Diese werden gebeten, sich unter +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

