Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruchsversuch in Firmengebäude

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Alstätte, Brinker Esch; Tatzeit: zwischen 18.11.2022, 20.00 Uhr, und 19.11.2022, 06.45 Uhr;

Eine Hallenwand aus Beton hat mutmaßlich Einbrecher daran gehindert, in ein Gebäude in Ahaus-Alstätte einzudringen. Die Täter hatten sich zuvor an der äußeren Verkleidung der Wand zu schaffen gemacht. Zu dem Geschehen am Brinker Esch kam es zwischen Freitag, 20.00 Uhr, und Samstag, 06.45 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

