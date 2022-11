Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Parkender Wagen beschädigt

Zeugen gesucht

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Butenpaß;

Tatzeit: 18.11.2022, zwischen 17.30 Uhr und 17.40 Uhr;

Beschädigt hat ein Unbekannter am Freitag in Rhede einen parkenden Wagen. Der schwarze BMW hatte auf dem Parkplatz eines Geschäfts am Butenpaß gestanden, wo es zwischen 17.30 Uhr und 17.40 Uhr zu dem Unfall kam. Als der Fahrer zurück zu seinem Wagen kam, sprachen ihn zwei Zeugen auf den Vorfall an. Die Polizei bittet diese Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell