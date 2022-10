Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 81-Jähriger nach Wohnungsbrand an seinen Verletzungen erlegen

Karlsruhe (ots)

Ein 81-Jähriger, welcher bei einem Wohnungsbrand am Montag gegen 23.30 Uhr in der Henriette-Obermüller-Straße in der Südstadt schwere Verbrennungen erlitt, ist am Dienstagmittag verstorben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach aus bislang unbekannter Ursache im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses ein Brand aus. Hierdurch konnten die Bewohner der oberen Stockwerke aufgrund der starken Rauchentwicklung das Haus nicht verlassen. Diese wurden von der Feuerwehr mittels Drehleiter gerettet. Die Berufsfeuerwehr der Stadt Karlsruhe und die Freiwillige Feuerwehr Durlach konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Der Rettungsdienst brachte den 81-jährigen Bewohner der Erdgeschosswohnung in ein Krankenhaus, wo er aufgrund der Schwere der Verletzungen verstarb. Ferner musste eine Person zur stationären Behandlung eingeliefert werden. Im Bürgerzentrum Südwerk wurde eine Betreuungsstelle für die Bewohner eingerichtet. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 500.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

