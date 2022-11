Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Beim Geldwechseln Banknoten entwendet

Borken (ots)

Tatort: Borken, Johann-Walling-Straße;

Tatzeit: 21.11.2022, 10.00 Uhr;

Ein Passant ist am Montag in Borken einem Trickdiebstahl zum Opfer gefallen. Ein Unbekannter hatte den Mann gegen 10.00 Uhr auf der Johann-Walling-Straße angesprochen. Dieser hatte dort in eiener Wartschlange gestanden. Der Tatverdächtige bat darum, ihm eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass aus dem Portemonnaie des Geschädigten Geldscheine fehlten. Zu dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: circa 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, normale Statur, gepflegtes Erscheinungsbild, braune Haare, sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Immer wieder gelingt es Kriminellen, mit dem Wechseltrick an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Die Polizei erneuert ihre Warnung vor dieser Masche. In Reichweite von Unbekannten sollte das eigene Portemonnaie im Zweifelsfall lieber geschlossen bleiben - schon wenn der Fragesteller von sich aus keinen ausreichenden Abstand sucht und stattdessen näher rückt, ist äußerste Vorsicht geboten. Mitunter treten die Täter auch zu zweit auf: Einer der beiden lenkt das potenzielle Opfer ab, der andere greift in diesem Moment zu. Manchmal benutzen die Diebe auch ein Stück Papier, eine Zeitung oder einen Stadtplan, den sie als Sichtschutz über das Portemonnaie halten. Zu den bekannten Ablenkungsmanövern zählt auch der Trick, eine Münze auf den Boden fallen zu lassen. Wer auf der Straße um einen Geldwechsel gebeten wird, sollte diese Bitte besser ablehnen und stattdessen auf Geldinstitute oder Geschäfte verweisen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell