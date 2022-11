Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auto auf Wüllener Straße aufgebrochen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Wüllener Straße; Tatzeit: zwischen 19.11.2022, 19.00 Uhr, und 21.11.2022, 14.50 Uhr;

Bargeld in geringer Menge erbeutet haben Unbekannte bei einem Autoaufbruch in Ahaus. Der VW stand zwischen Samstag, 19.00 Uhr, und Montag, 14.50 Uhr, auf einem Parkplatz an der Wüllener Straße, als er gewaltsam geöffnet wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

